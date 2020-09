Un club italien autorise ses supporters à revenir au stade

Si les premiers matchs de l'édition 2020/2021 de Serie A se sont déroulés à huis clos, Sassuolo pourra accueillir ses supporters au stade dès demain.

Ce samedi, la Serie A a lancé sa saison 2020/2021 à huis clos. Au début du mois de septembre, Giuseppe Conte s'était notamment opposé au retour des supporters : "Il est inévitable que de grandes foules se rassemblent à l’entrée et à la sortie du stade [...] Je pense que l’ouverture des stades est tout à fait inappropriée en ce moment."

Pourtant, quelques jours plus tard, il semble que la situation a évolué. Hier, le premier ministre italien a annoncé qu’un nombre maximum de 1000 personnes serait autorisé à assister aux compétitions sportives qui se dérouleraient en plein à partir de dimanche. Ainsi, Sassuolo a récemment obtenu l'accord des autorités italiennes quant au retour de ses supporters dans les gradins pour la rencontre face à Cagliari (coup d'envoi à 18h).

Cependant, le club italien a tout de même précisé que l’accès au stade ne sera possible que sur invitation. "Pour ce premier match, le nombre d’entrées sera limité et inférieur aux 1.000 prévus, afin de ne pas surcharger le système de contrôle et la présence dans le stade."