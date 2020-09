Anderlecht: Yari Verschaeren testé positif à son tour

Le Sporting d'Anderlecht avait déjà confirmé plusieurs cas de coronavirus dans son noyau la semaine dernière, c'est au tour de Yari Verschaeren d'être touché.

Après avoir inscrit son premier but de la saison, samedi soir, contre Waasland-Beveren, le jeune Anderlechtois a été testé positif au Covid-19 et est placé en quarantaine, comme le confirme le club ce dimanche.

Yari Verschaeren a été testé positif hier. Il se sent bien et il est placé chez lui en quarantaine. Les mesures de sécurité plus strictes restent d’application pour le staff, les joueurs et nos employés. De nouveaux tests seront organisés mardi. https://t.co/hy3Fj9xsMz