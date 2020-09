Arturo Vidal sur le point de faire son retour en Serie A

L'international chilien va quitter le FC Barcelone durant ce mercato estival.

Selon Sky Italie et la Gaetta dello Sport, Arturo Vidal va rejoindre l'Inter Milan dans les prochaines heures. Un accord a été trouvé avec le Barça qui laissera partir avec le Chilien pour un million d'euros plus des bonus. Le milieu de 33 ans signera un contrat de deux ans, plus une année en option.

La visite médicale devrait avoir lieu lundi.