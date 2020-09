L'homme en forme des Buffalos

Il a inscrit deux des trois buts gantois depuis l'intronisation de Wim De Decker en tant que T1. Et pour le même prix, il aurait ajouté un assist à sa collection, samedi soir, au Canonnier.

Déjà auteur d'un but important, mardi au troisième tour de qualification de la Ligue des Champions, Niklas Dorsch a remis ça, samedi soir, à Mouscron. En inscrivant l'unique but du match, qui offre donc trois points précieux à La Gantoise. "Le ballon est arrivé pile à l'endroit où je me trouvais, j'ai frappé et le ballon est bien parti", explique-t-il en toute simplicité.

Toujours est-il que c'est son deuxième but de la saison: c'est déjà plus que sur l'ensemble de la saison dernière avec Eidenheim. Et pour le même prix, Niklas Dorsch aurait ajouté un assist à sa performance aboutie de samedi soir. Il a distillé l'excellent ballon qui a permis à Roman Yaremchuk de se retrouver seul face à Hervé Koffi, mais l'Ukrainien a vu sa tentative détournée par... les deux poteaux.

C'est la preuve de la montée en puissance. Physiquement d'abord: il a disputé une rencontre intégrale pour la première fois samedi soir. Mais aussi en terme d'adaptation. "C'est un nouveau championnat, un nouveau pays, une nouvelle langue: il faut du temps pour s'adapter, mais je suis bien aidé par le coach et par mes équipiers." Et ça semble porter ses fruits.