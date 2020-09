🎥 Un joli but pour Dennis Praet: "Avec l'aide de Timothy"

Dennis Praet n'aura pas dĂ» attendre trop longtemps pour inscrire le premier but de sa saison en Premier League.

Déjà passeur, pour Timothy Castagne, la semaine dernière, Dennis Praet a, cette fois, lui-même trouvé l'ouverture, dimanche soir, contre Burnley. En puissance. "C'était une bonne frappe", sourit-il pour les médias de son club.

Avant de remercier son coéquipier belge. "Timothy a fait l'appel à côté de moi, donc ça m'a laissé toute la liberté de frapper." Et Dennis Praet en a profité pour inscrire le quatrième but des Foxes et valider la deuxième victoire de la saison de Leicester City.

Même si l'ancien Anderlechtois insiste, malgré le six sur six: tout n'est pas encore parfait. "Nous sommes satisfaits de notre début de saison et nous devons continuer comme ça. Mais je pense qu'il y a encore du travail sur les buts qu'on donne. On a pris deux buts, c'est un point que nous devrons améliorer."