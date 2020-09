Le PSG pourrait faire son mercato du côté de Chelsea

Le PSG n'a pas encore vraiment lancé son mercato et le point de départ de celui-ci pourrait se situer à Londres.

Le club de la capitale envisagerait de passer à l'action pour le footballeur allemand de 27 ans Antonio Rüdiger. Selon les informations du Daily Mail, le champion de France penserait à attirer le natif de Berlin probablement sous la forme d'un prêt.

Si l'entraîneur des Blues Frank Lampard s'est montré flou sur l'avenir de l'ancien footballeur de l'AS Rome, sous contrat jusqu'en juin 2022, Antonio Rüdiger ne semble plus faire partie des plans de la formation londonienne, d'autant plus suite à la venue du Brésilien Thiago Silva. La saison dernière, il avait disputé 26 matches toutes compétitions confondues, pour 20 rencontres de Premier League et deux buts.