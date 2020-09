Zlatan veut zlataner le Covid : "Il a le courage de me défier, mauvaise idée"

Zlatan Ibrahimovic défie le temps, avec encore un doublé le week-end passé face à Bologne, mais n'a visiblement pas pu tromper le coronavirus. Le Suédois a été testé positif ce jeudi, comme l'a officialisé l'AC Milan. On attendait la réaction d'Ibra, cela n'a pas manqué : "J'ai été testé négatif hier, positif aujourd'hui. Pas de symptômes du tout. Le Covid a le courage de me défier. Mauvaise idée", lance Zlatan Ibrahimovic via Twitter.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea