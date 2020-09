Un joueur du Club s'est blessé: l'opération est prévue

Ce joueur va bien évidemment manquer la rencontre de ce dimanche face au Cerlce de Bruges.

Ibrahima Fofana est jusqu'ici le seul transfert estival du Club de Bruges mais le jeune joueur guinéen se voit arrêté net dans son intégration.

"Fofana s'est blessé et va devoir être opéré", a annoncé Philippe Clement en conférence de presse ce vendredi. "Il sera absent durant deux mois. C'est un vrai talent. De ce que j'ai pu voir de lui, c'est quelqu'un qui a des qualités. Il a du coffre, et un bon pied. Il doit encore devenir plus fort mais c'est normal il n'a que 18 ans. C'est un bon jeune pour le futur."

Bruges affrontera le Cercle de Bruges ce dimanche lors du derby de la ville.