L'exploit du soir en Europe ? Un club féroïen ridiculise Tbilissi et rêve des poules

L'Europa League ne manque pas de surprises. La large victoire d'un petit club féroïen sur le Dinamo Tbilissi en était une.

Le KI Klaksvik est le champion des Iles Féroé, championnat semi-professionnel qui n'a jamais eu la chance de voir l'un de ses représentants en poules de l'Europa League. Un rêve à portée de main désormais puisque les Féroïens ont écrasé le Dinamo Tbilissi (6-1) pour se hisser en barrages d'Europa League la semaine prochaine.

Klaksvik y affrontera Dundalk, également auteur d'une belle prestation en déplacement au Sheriff Tiraspol et qualifié après tirs au but. Un déplacement en Irlande qui sera l'un des matchs les plus importants, si pas le plus important de l'histoire du club et du football féroïen en général ...

INCROYABLE ! QUALIFICATION DU KÍ KLAKSVIK EN BARRAGE D'EUROPA LEAGUE 🇫🇴

Et avec la manière svp, 6-1 face au champion géorgien, le Dinamo Tbilisi 🇬🇪

Pour la première fois de l'histoire, un club féringien est à une marche de la phase de groupes !

Barrage : Dundalk 🇮🇪 ou Sheriff 🇲🇩 pic.twitter.com/yqRZIN0yTq — Nordisk Football (@NordiskFootball) September 24, 2020