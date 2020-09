🎥 Bundesliga : Witsel et Meunier trébuchent avec le Borussia, Orel Mangala et Stuttgart cartonnent

Ce samedi après-midi, plusieurs rencontres de la deuxième journée de Bundesliga avaient lieu.

FC Augsbourg-Borussia Dortmund 2-0

Axel Witsel et Thomas Meunier étaient alignés d'entrée de jeu par Lucien Favre. Thorgan Hazard, blessé, n'était pas présent. Uduokai (40e) et Caliguri (54e) ont permis aux locaux de l'emporter face aux Marsupiaux.

FSV Mainz-VFB Stuttgart 1-4

Le Diablotin Orel Mangala était titulaire du côté des visiteurs qui n'ont fait qu'une bouchée de Mayence. Les locaux ouvriront pourtant la marque via Quaison (12e) avant de voir Wamangituka égaliser avant la pause (45e). Stuttgart prendra les commandes de la rencontre via Didavi (61e) avant d'aggraver et de tuer la partie durant les dernieres minutes grâce à Klimowicz (80e) et Kalajdzic (86e), 1-4.

Bayer Leverkusen-RB Leipzig 1-1

Demirbay (20e) ; Forsberg (14e)

Borussia M'gladbach-Union Berlin 1-1

Thuram (56e) ; Schlotterbeck (79e)

Arminia Bielefeld-FC Cologne 1-0

Edmundsson (78e)