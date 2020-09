Vertonghen et Benfica s'imposent au petit trot

Jan Vertonghen continue sa marche en avant avec son nouveau club.

Benfica et Jan Vertonghen vont bien, merci pour eux. Ce samedi soir, le Diable Rouge était bien évidemment titulaire pour la réception de Moreirense et son équipe s'est imposée sur le score de 2-0.

Le premier but a été inscrit en première période par Ruben Dias, le second en fin de rencontre par Seferovic. Au classement, c'est un six sur six pour Benfica, 7 buts marqués et 1 seul encaissé. Quand on vous disait que tout allait bien.