Bonne nouvelle pour les supporters du FC Liège

La dérogation demandée par le RFCL a été acceptée. Le stade de Rocourt pourra accueillir 1.200 personnes dès ce samedi 3 octobre à 20h contre les Francs Borains lors de la deuxième journée de Nationale 1.

Afin de pouvoir accueillir jusqu'à 1.200 personnes dès ce samedi soir face aux Francs Borains, deux nouvelles tribunes vont être installées à Rocourt : une côté "Visiteurs" et l’autre en prolongement de la tribune assise. Les supporters des équipes adverses ne pourront cependant pas être accueillis.



Voici le communiqué :

La dérogation demandée par le RFCL a été acceptée par la Ville de Liège, le stade de Rocourt pourra accueillir 1200 personnes dès ce samedi 3 octobre à 20h contre les Francs Borains. La Direction du Club tient à remercier Willy Demeyer, bourgmestre de Liège, ainsi que les services administratifs et de police de la ville.

Le stade va être divisé en 4 bulles :

Tribune bleu (debout)

Tribune rouge (assise)

Tribune jaune et tribune verte (assises)

Tribune noire (VIP)

Deux nouvelles tribunes vont être installées, une côté « Visiteurs » et l’autre en prolongement de la tribune assise.

Malheureusement, nous ne pourrons pas accueillir les supporters des équipes adverses.

Pour le match contre les Francs Borains, toute personne désireuse de venir au stade (abonnés compris) doivent impérativement s’inscrire sur la plateforme de la Billetterie.

La Billetterie sera ouverte dès ce mardi 10h du matin.



Pour les abonnés

L’inscription est obligatoire et en plus de ses coordonnées, il faudra choisir la tribune dans laquelle l’abonné souhaite s’installer. Un e-ticket sera alors envoyé par mail avec la couleur de la tribune correspondante.

Attention, les titulaires d’un abonnement « Assis » ne pourront pas obtenir leur siège habituel, les règles sanitaires ne le permettent toujours pas.

Nous demandons également aux abonnés qui ne pourront pas venir de nous le faire savoir via la plateforme. Nous leur fournirons l’accès gratuit pour suivre le match en streaming. Cela nous permettra de remettre leur place en vente et de pouvoir avoir le plus de monde possible dans le stade pour encourager notre équipe.



Pour les non-abonnés

La réservation des tickets se fait de la même manière que pour les abonnés (choix de la tribune également) avec bien entendu le payement en plus :

10€ debout

16€ assis

Une fois l’enregistrement et le payement fait, un e-ticket sera envoyé par mail avec la couleur de la tribune correspondante.

Une fois que la tribune aura atteint sa capacité maximum, il ne sera plus possible d’y réserver une place.

L’entrée au stade se fera par la rue de la Tonne. Ensuite, le public devra suivre les marquages au sol et les panneaux indiquant la direction à suivre pour rejoindre la tribune sélectionnée.

Le chapiteau sera ouvert avant le match, à la mi-temps et jusqu’à 1h après le match et sera uniquement réservé aux personnes de la tribune bleu (debout). Pour les autres, un service « boissons » mobile viendra servir les supporters dans les autres tribunes.

Toutes les tribunes devront être vides 1h après le match.

Le port du masque est obligatoire et toute personne qui ne respectera pas cette consigne se verra refuser l’entrée ou exclure du stade.

Il n’y aura pas de parking dans l’enceinte du stade à l’exception des personnes qui possèdent une carte parking 2020-2021.

D’autres informations plus pratiques seront communiquées dans les prochains jours.

Nous souhaitons accueillir autant de supporters que possible ce samedi pour le premier match du championnat à Rocourt et nous espérons que les mesures et les adaptations mises en place par la Direction seront respectées sous peine de voir cette dérogation retirée.