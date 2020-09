Deux qualifiés de plus pour les poules de la Ligue des Champions

Le champion de Hongrie en titre va retrouver les poules de la Ligue des Champions. Ferencvaros avait pris une petite option sur la qualification en arrachant un match nul spectaculaire sur la pelouse des Suédois de Molde (3-3), les Hongrois ont su garder leurs filets inviolés, mardi soir, à domicile, et maintenir le maigre avantage composté à l'aller (0-0).

À la faveur des buts inscrits à l'extérieur, Ferencvaros se qualifie pour les poules de la Ligue des Champions. Un bonheur que le champion de Hongrie n'avait plus connu depuis la saison 1995-1996, quand il avait éliminé le Sporting d'Anderlecht en barrages.

Il y avait moins de suspense dans l'autre barrage de la soirée, l'Olympiakos s'est contenté du service minimum, à Chypre, où les Grecs affrontaient l'Omonia Nicosie après s'être imposé 2-0 à l'aller. Mais le partage suffit largement au bonheur de l'Olympiakos qui se qualifie (0-0).

Les trois derniers tickets pour la C1 2020-2021 seront distribués mercredilors des derniers barrages retours qui opposeront Midtjylland au Slavia Prague, le PAOK à Krasnodar et Salzbourg à Tel Aviv.

🇺🇦 Dynamo Kyiv, 🇭🇺 Ferencváros & 🇬🇷 Olympiacos book their places in the #UCL! 👏👏👏



𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗦𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗿𝗮𝘄: 𝗧𝗵𝘂𝗿𝘀𝗱𝗮𝘆 | 𝟭𝟳:𝟬𝟬 𝗖𝗘𝗧 🗓️