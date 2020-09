La Gantoise prend l'eau en Ukraine et dit adieu à la Lligue des Champions

Pas de miracle pour les Buffalos, qui n'ont jamais fait illusion à Kiev.

La Gantoise ne disputera pas les poules de la Ligue des Champions, cinq ans après y avoir créé la surprise en atteignant les huitièmes de finale. Battus 1-2 à domicile, les hommes de Wim De Decker avaient besoin d'un petit miracle pour espérer franchir l'lobstacle représenté par le Dynamo Kiev.

Mais La Gantoise a rapidement payé son manque d'efficacité devant le but adverse et ses erreurs individuelles devant son but. Après dix minutes de jeu, Vitaly Buyalsky ouvrait le score et si Laurent Depoitre et Osman Bukari ont eu les occasions pour rétablir l'égalité, c'est bien le Dynamo qui a inscrit le deuxième but de la rencontre.

Direction l'Europa League

Sur un penalty concédé, pour faute de main, par Igor Plastun et transformé par Carlos De Pena, à dix minutes du repos. KO les Buffalos ont bu le calice jusqu'à la lie en seconde période avec un second penalty, cette fois converti par Gerson Rodriguez.

La Gantoise a pourtant continué à pousser pour tenter de sauver l'honneur, mais Tim Kleindienst et Igor Plastun sont tombés sur l'excellent gardien du Dynamo George Buschan. La Gantoise quitte donc la Ligue des Champions avec une petite claque, mais sa saison européenne n'est pas terminée puisque les Buffalos sont directement renvoyés en poules de l'Europa League.