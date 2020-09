Ligue des Champions : deux anciens d'Anderlecht titulaires, un ancien international espoir sur le banc

Coup d'envoi des barrages retour de Ligue des Champions ce mercredi soir. Plusieurs joueurs belges sont concernés.

FC Midtjylland, Slavia Prague, PAOK Salonique, FC Krasnodar, RB Salzbourg et Maccabi Tel-Aviv. Voici le nom des six équipes qui s'apprêtent à s'opposer dans les rencontres de la soirée en Ligue des Champions afin d'accrocher une place pour les phases de poules de la coupe aux grandes oreilles.

En ce qui concerne la rencontre entre Midtjylland et le club de la capitale tchèque, on note que l'ancien international espoir belge, Dion Cools, est sur le banc du côté du club danois. De son côté, l'ancien Mauve, Nicolae Stanciu, passé par Anderlecht entre 2016 et 2018, est titulaire dans l'entre-jeu avec le Slavia.

Pour sa part, le belgo-marocain, Omar El Kaddouri est quant à lui aligné dès le coup d'envoi au milieu pour la formation de Thessalonique. Formé à Neerpede, le joueur de 30 ans n'a cependant jamais joué dans l'élite du football belge. En face, le brésilien Wanderson, passé par le Beerschot et le Lierse, débute la rencontre en tant que remplaçant avec le club ukrainien.