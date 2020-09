Lionel Messi s'explique: "Ce que j'ai fait, c'était pour le bien du FC Barcelone"

Lionel Messi a fait peur au Barça pendant quelques semaines mais l'Argentin est finalement resté au club. Il a expliqué en partie sa démarche et veut se tourner vers l'avenir.

Lionel Messi a failli quitter la Catalogne et a finalement indiqué, au micro de Goal, qu'il allait poursuivre l'aventure au sein du FC Barcelone encore une saison. L'Argentin est revenu sur cette longue saga ce mardi, prônant l'union sacrée.

"Après tout ce qui s'est passé, je veux me concentrer sur l'avenir. Nous devons rester unis et attendre que le meilleur arrive", a ainsi indiqué La Pulga dans les colonnes de SPORT. "J'accepte mes erreurs si j'en ai fait, c'était pour rendre le FC Barcelone meilleur. La passion et l'espoir sont les moyens d'atteindre nos objectifs, tous ensemble", a ajouté l'Argentin dans cet entretien accordé au quotidien sportif catalan.

"Je voulais parler à tous les fans de Barcelone. Je suis désolé si je les ai offensés avec ce que j'ai dit ou fait, je l'ai fait pour le meilleur du club. Aujourd'hui, mon engagement envers cette tunique et cet écusson est total, il est toujours intact", a conclu le natif de Rosario.