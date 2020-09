Officiel : Un ancien défenseur de Pro League rejoint Christian Kabasele

La presse italienne l'avait annoncé jeudi dernier et c'est désormais officiel : William Troost-Ekong s'est engagé avec Watford. Le défenseur de 27 ans a rejoint le club hier pour passer sa visite médicale et a signé son contrat avec les Hornets dans la foulée, en fin de journée. Il portera le numéro 93.

Cependant, on ne connait ni la durée de son bail ni l'indemnité de transfert qu'a dû débourser le club anglais pour l'enlever à l'Udinese. L'international nigérian (39 capes) évoluait en Italie depuis deux saisons puisqu'il était arrivée en Serie A en août 2018 en provenance du club turc de Bursaspor.

✍️ We are delighted to announce the signing of Nigerian international defender William Troost-Ekong on a permanent transfer.



Sought-after teenage striker Djibril Touré also joins on a five-and-a-half-year contract.