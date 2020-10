Le public sera bien admis à Belgique - Côte d'Ivoire !

Vous attendiez ce moment depuis le mois de mars dernier et il est enfin arrivé : le public sera à nouveau autorisé au Stade Roi Baudouin lors du prochain match des Diables Rouges, ce 8 octobre face à la Côte d'Ivoire. Suite à la décision de l'UEFA de laisser revenir le public dans les stades pour les rencontres internationales (à hauteur de 30%), la Royal Belgian FA a annoncé l'application du protocole de retour des supporters mis en place avec la Ville de Bruxelles et qui permettra à 11.000 personnes d'assister au match des Diables.

Les places seront d'abord mises en vente du vendredi 2 octobre au dimanche 4 octobre pour les membres de 1895, prioritaires ; à partir de lundi, les tickets seront en vente pour les autres supporters. Pour rappel, seuls les locaux pourront assister aux matchs ; pas de déplacement à prévoir en Angleterre et en Islande, donc.

