Une grosse deuxième mi-temps, deux penaltys transformés : le Standard de Liège rejoint les poules de l'Europa League

Ce jeudi soir, le Standard de Liège jouera déjà l'un de ses matchs les plus importants de la saison. Les Rouches accueillent le club hongrois de Fehervar en barrages de l'Europa League ; le dernier obstacle du matricule 16 avant les poules de la C3.

Philippe Montanier avait décidé de réserver une petite surprise en titularisant Jackson Muleka, auteur d'une très belle entrée au jeu contre Zulte Waregem dimanche dernier. Le prodige congolais avait même inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs permettant aux Liégeois d'arracher le partage contre les Flandriens.

Le Standard se fera cueillir à froid par Nikolic en ce début de rencontre. Le meilleur buteur de la formation hongroise sera bien servi dans la profondeur par Houri et profitera d'une mauvaise interception de Laifis pour s'en aller tromper Bodart du plat du pied (10e), 0-1.

Assomés par ce but soudain, les Rouches auront du mal à réagir et à rentrer dans leur match. Tout le contraire des Hongrois, qui transcendés par leur but, continueront de jouer vers l'avant pour tenter de faire le break. Les Rouches obtiendront leur première occasion sérieuse sur un coup franc direct de Selim Amallah mais le portier adverse parviendra à repousser le tir à même la ligne (38e). Toujours groggy, le Standard rejoindra les vestiaires mené au score (0-1).

Les Rouches remonteront sur la pelouse avec de meilleures intentions offensives après la pause. Montanier fera d'ailleurs monter Michel-Ange Balikwisha à la place de Bokadi (46e). Les Liégeois obtiendront rapidement une belle occasion avec un tir d'Amallah dans la surface mais le ballon sera repoussé par la défense hongroise (49e). Bien réveillé, le Standard égalisera grâce à une belle frappe à distance signée Nicolas Gavory (51e), 1-1.

Revigorés par cette égalisation, le Standard prendra le match en main et verra même Vanheusden rater le 1-2 sur corner (57e). Les locaux perdront Laifis sur blessure peu avant l'heure de jeu, le Chypriote étant touché à la tête. Le matricule 16 obtiendra un penalty suite à une faute de Musliu sur Dussenne et c'est Amallah qui le transformera (77e), 2-1.

Quelques minutes plus tard, Le Standard héritera d'un deuxième penalty après une faute de Stopira sur Balikwisha dans la surface. C'est Amallah qui s'élancera à nouveau et qui mettre les siens à l'abri (85e), 3-1. Le score ne bougera plus, le matricule 16 s'impose.

Le Standard n'est pas parvenu à rentrer dans sa rencontre durant la première période après un but concédé rapidement. Néanmoins, les Rouches se sont réveillés à la pause et ont égalisé en début de seconde mi-temps. Dominateurs, ils obtiendront deux penaltys qui leur permettront de s'imposer logiquement à Sclessin. Les Rouches rejoignent les poules de l'Europa League pour la troisième année d'affilée