📷 Ligue des Champions : le calendrier de la phase de groupes est connu

Le calendrier de la phase de poules du prestigieux tournoi européen a été validé.

Le Club de Bruges débutera sa campagne le 20 octobre par un déplacement au Zenit et évitera ainsi le rude hiver russe. Il accueillera ensuite la Lazio le 28 octobre, avant d'accueillir Dortmund le 4 novembre.

Les Blauw & Zwart iront à Dortmund le 24 novembre puis accueilleront le Zenit le 2 décembre avant de ponctuer la campagne de groupes par un déplacement à Rome le 8 décembre.

Dans les autres groupes, on retiendra le PSG, finaliste de la défunte édition, qui accueillera Manchester United dès la 1e journée. Les chocs entre la Juventus et le Barça auront lieu les 28 octobre et 8 décembre et les duels entre l'Inter et le Real Madrid se tiendront les 3 et 25 novembre.