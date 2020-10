Lokonga a hâte de jouer le FC Bruges : "En termes de qualité, nous ne sommes pas inférieurs"

Le choc entre Anderlecht et le FC Bruges est l'une des grosses affiches de ce dimanche en Jupiler Pro League. Une opportunité pour Anderlecht de marquer le coup après un début de saison compliqué.

Albert Sambi Lokonga déborde certainement de confiance. Le jeune milieu de terrain a réussi à marquer son premier but pour Anderlecht contre Eupen et a hâte d'affronter le FC Bruges.

"C'est déjà dimanche? En tant qu'enfant, vous rêvez de ce genre de matches et j'ai toujours eu peu de problèmes avec le stress. J'essaie de rester tranquille et de partager cette tranquillité avec mes équipiers", a-t-il confié à Het Laatste Nieuws.

Anderlecht ferait mieux de gagner pour suivre les clubs du top. "A Anderlecht, tout est question de gagner de toute façon, mais si nous perdons ce n'est pas non plus un drame, après tout, ce n'est que 'trois" points. Nous pourrions tout aussi bien prendre les trois points cinq fois après et nous avons bien commencé notre saison. Mais comme je l'ai dit, tout tourne autour de la victoire et certainement contre le Club."

Son but contre Eupen lui donne déjà la confiance en soi nécessaire. "Le but contre Eupen était plus que satisfaisant, j'ai déjà revu les images six fois. Cela en dit assez, c'est sûr", déclare Lokanga.

"C'est aussi un regain de confiance avant d'affronter le Club. Même si je n'ai jamais douté de moi. Je reste toujours le même Albert, avec les mêmes qualités, je n'ai qu'à les utiliser."