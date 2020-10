Seraing s'est offert un festival de buts : "Nous ne pouvions pas jouer un cran en-dessous"

Le RFC Seraing n'a fait qu'une bouchée du Club NXT (6-1) ce vendredi soir en ouverture de la sixième journée de Proximus League.

Le leader de D1B affrontait la lanterne rouge ce vendredi soir au Pairay. Après sa victoire 2-5 au Lierse le week-end dernier, Seraing a inscrit six buts ce week-end contre les jeunes Brugeois. "Nous avons respecté notre adversaire de la première à la dernière minute. Nous avons vu que cette équipe avait pris deux points sur quatre matchs et qu'elle avait encaissé peu de buts. Nous avons bien abordé cette rencontre car c'était nécessaire. Nous ne pouvions pas jouer un cran en-dessous", a confié Emilio Ferrera à l'issue de la rencontre.

Dès l'entame de la rencontre, les Métallos ont attaqué pied au plancher. "C'est ce qu'on espère à chaque match. On savait que l'on devait les prendre au sérieux. Moi, j'avais entraîné les U21 d'Anderlecht à l'époque et je sais qu'il fallait mettre tout le sérieux et l'abnégation nécessaire pour s'imposer et s'en sortir sans dégâts", a précisé l'ancien coach de Genk.

"On s'en fout du clean-sheet"

Outre cette plantureuse victoire, Seraing n'est pas encore parvenu à enregistrer une clean-sheet cette saison. Et dire qu'ils en étaient proches. "Incroyable, quelle est l'importance d'une clean-sheet ? Le plus important n'est-il pas de marquer plus que l'adversaire ? Je ne comprends pas car cela n'apporte rien. Le but est de gagner, on a marqué six buts ce soir. On s'en fout du clean-sheet, on s'en fout. On peut encaisser toutes les semaines du moment où on marque un but de plus", a conclu Ferrera.