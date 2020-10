Samir Nasri élogieux sur Jérémy Doku : "Un crack"

Samir Nasri n'a pas forcément brillé sur les pelouses avec le RSCA, mais a eu l'occasion d'encadrer quelques talents Mauves et se rappelle bien de Jérémy Doku.

Interrogé par le média Ouest-France, Samir Nasri n'a eu que du bien à dire sur son ancien équipier Jérémy Doku, ciblé par le Stade Rennais : "Je pense que c’est un futur crack, il a des qualités de dingue en un contre un, de grandes qualités d’explosivité et de dribble. Il lui manquait un peu de cardio et aussi de finition, mais il a gommé ça (...) Pour moi, s’il continue à travailler et à avoir la même mentalité, l’avenir de Doku est tout tracé : il peut prétendre au top 20 mondial", estime Nasri.

"C’est difficile à décrire, mais c'est un peu une symbiose entre Raheem Sterling (Liverpool) et Adama Traoré (Wolverhampton), sans le physique de ce dernier, mais en explosivité et dans le un contre un, il est très fort", conclut l'ex-Mauve. Rennes a fait de Jérémy Doku sa priorité en cette fin de mercato : les Bretons, qui disputeront la Ligue des Champions cette saison dans le groupe de Chelsea, du FC Séville et de Krasnodar, ont déjà déposé deux offres successives sur la table du RSCA, toutes deux refusées.