Sentiments mitigés après la rencontre au Freethiel : "Nous méritions plus"

Alors que Waasland-Beveren se dirigeait vers une septième défaite consécutive, Vukotic a surgi pour sauver un point en toute fin de rencontre.

Genk pensait tenir les 3 points, mais laisse finalement filer deux points précieux.

Le "héros" du jour côté Waasland-Beveren, Aleksandar Vukotic a rejoint la salle de presse avec un grand sourire aux lèvres. On peut le comprendre : "Oui, nous avons bien joué, mais si on perdait 0-1, plus personne n'aurait parlé de notre match. Je pense que nous méritons ce point. Nous avons eu plus d'occasions et n'avons concédé que deux corners", confiait ce dernier.

Dans le camp d'en face, Patrik Hrosovsky était logiquement bien plus déçu : "Notre première mi-temps n'était pas du tout assez bonne, mais après la pause, nous aurions pu marquer plus de buts pour nous mettre aux abris. Avec le recul, ce point était mérité, mais quand on mène au score aussi longtemps dans une rencontre, il faut terminer le boulot et gagner la partie."