📷 Le RSCA rend hommage à Miguel Van Damme ce dimanche sur son maillot

Les Mauves disputeront en effet le topper à Bruges avec le nom de Miguel Van Damme sur le dos de leur maillot afin de rendre hommage au portier du Cercle de Bruges, qui a fait une rechute dans la lutte qu'il mène depuis des années contre le cancer.

Ces maillots seront mis aux enchères après la rencontre et les profits iront à l'association Me To You, qui lutte contre la leucémie.

For Miguel. đź’ś Bid on today’s shirts and help the Me To You foundation in their battle against leucemia. #nevergiveup @MiguelVd_16. https://t.co/OB53ZRL9Lh pic.twitter.com/o8QPu1IJ8V