🎥 Sept buts : Liverpool humilié par Aston Villa !

Après la lourde défaite de Manchester United, Liverpool a également pris l'eau.

Décidément, il y a des journées comme ça... Et cette 4e journée de Premier League semble en être une... Après le nul de City et la lourde défaite de United, Liverpool a pris une grosse claque lors de son déplacement à Birmingham dans le duel d'invaincus entre Aston Villa et les Reds.

Pourtant bien lancé en championnat jusqu'ici, Liverpool était cueilli à froid par Ollie Watkins qui ouvrait le score dès la 4e minute de jeu profitant d'une bourde de la défense des Reds, avant de planter son doublé (22e) bien servi par Jack Grealish sur les deux réalisations.

Les Reds réagissaient par Moh' Salah (33e) mais McGinn redonnait rapidement une avance confortable aux Villans(35e) avant qu'Ollie Watkins (39e) ne surgisse pour planter un triplé peu avant la pause.

Au retour des vestiaires, le nouveau venu Ross Barkley inscrivait le cinquième (55e) d'une frappe déviée.

Complètement sonné, Liverpool (sans Origi resté sur le banc) réagissait tant bien que mal via Salah (60e) mais Aston Villa n'était pas rassasié et Jack Grealish (66e et 75e) se permettait un doublé pour fixer le score à 7-2.

Liverpool enregistrait une humiliation sans précédent qui arrête les Reds dans leur élan, tandis qu'Aston Viulla s'invite en haut de classement.