Une défaite qui ne change rien: "Nous sommes réalistes, mais ambitieux"

Eupen s'est incliné pour la deuxième fois de la saison, alors qu'une victoire pouvait les emmener dans le top 8.

Eupen a donc perdu pour la deuxième fois de la saison, et une nouvelle fois à domicile. Benat San José analysait froidement la rencontre de ses ouailles: "Nous avons joué une équipe en pleine forme", a déclaré l'entraîneur des Pandas en conférence de presse. "On savait que ce serait difficile. Ils ont commencé de façon intense car on encaisse d'entrée de jeu".

Puis tout est allé mieux pour les Germanophones: "Après ce coup dur, nous avons eu le contrôle du match: nous avons eu des occasions, on a mis de l'énergie pour jouer au football. On avait aussi peur car ils attendaient en contre. On égalise et on a vraiment essayer de gagner mais il y a ce but qui tombe en seconde période. C'est dommage".

Voilà une défaite qui fait mal aux ambitions des Pandas: "Mais nous gardons nos ambitions. Nous sommes réalistes mais encore ambitieux".