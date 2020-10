Wayne Rooney pointe du doigt ce qu'il manque à Manchester United

L'ancien capitaine des Red Devils est convaincu que le club a ciblé une mauvaise priorité lors de ce mercato.

Wayne Rooney pense que Manchester United ferait mieux de dépenser son argent pour s'attacher les services de Harry Kane plutôt que ceux de Jadon Sancho. L'actuel joueur de Derby County est d'avis que son ancien club doit enrôler un numéro 9 à long terme et pointe du doigt Harry Kane. "Jadon Sancho est un joueur de haut niveau, mais je trouve étrange qu'il ait été la priorité de transfert de Manchester United", a écrit Rooney dans sa chronique du Sunday Times. "Pourquoi envisager de payer près de 100 millions de livres sterling pour quelqu'un qui a un talent similaire à celui que vous avez déjà ? United a Marcus Rashford et Anthony Martial et où l'arrivée de Sancho laisserait-elle Mason Greenwood, qui joue au même poste et a le même âge ?", explique Rooney.

"Je préfère mettre ces 100 millions de livres pour essayer d'obtenir Harry Kane. Oui, faire sortir Kane de Tottenham serait difficile, voire impossible, mais United est un club qui devrait toujours faire un effort pour signer les meilleurs joueurs et Kane est exactement ce dont Ole Gunnar Solskjaer a besoin, tout comme Erling Haaland, que United a raté l'année dernière - un véritable numéro 9. Un Kane ou un Haaland ou quelqu'un comme Robert Lewandowski donnerait à Rashford et à Martial quelqu'un pour jouer en dehors et la liberté de se déplacer dans différentes zones, de ramasser le ballon et d'essayer de battre des hommes - sans le fardeau de devoir toujours marquer", souligne l'ancien joueur des Red Devils.

"Il serait également mieux pour lui que United ait un numéro 9 reconnu, parce qu'il pourrait apprendre d'eux, tout comme je l'ai fait avec Ruud van Nistelrooy. Bien sûr, il y a différentes façons de jouer le poste et Liverpool fait un usage brillant d'un faux neuf comme Roberto Firmino. Je me demande si une solution pour Solskjaer pourrait être un milieu de terrain en diamant avec Bruno Fernandes à la pointe et Martial et Rashford comme attaquants larges, utilisant leur vitesse, comme Mohamed Salah et Sadio Mane."