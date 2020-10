Welbeck-Wilshere, un duo d'ex-Gunners sans club

Ils étaient deux des plus grands espoirs du football anglais et n'ont même pas 30 ans, mais Jack Wilshere et Danny Welbeck sont désormais sans emploi.

Il y a quelques années de cela, Jack Wilshere (28 ans) et Danny Welbeck (29 ans) faisaient partie des plus grands espoirs du football anglais. Welbeck compte 42 sélections pour 16 buts, Wilshere 34 sélections pour 2 buts. Pourtant, tous deux sont désormais sans club : Jack Wilshere a annoncé sa résiliation de contrat à West Ham ce week-end, et Danny Welbeck a été libéré ce mardi par Watford, relégué en Championship au terme de la saison passée. Les deux hommes ont porté ensemble le maillot d'Arsenal, de 2014 à 2018 ; leur carrière a été ruinée par des blessures récurrentes qui les ont empêchés d'exploiter leur potentiel.