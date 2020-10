Un transfert de Chelsea se blesse avec sa sélection

Frank Lampard va devoir remettre sur le terrain un joueur dont il espérait pouvoir se passer jusqu'à la fin de la saison.

La Fédération sénégalaise de football a communiqué la blessure du gardien de but Edouard Mendy.

"La Fédération Sénégalaise de Football vous annonce le forfait du gardien de but de la Sélection Nationale Edouard Mendy suite à une blessure à la cuisse droite survenue lors de la séance d'entrainement du mercredi 07 octobre 2020 et après examen médical à l'hôpital de Rabat. Edouard Mendy a d'ailleurs quitté le regroupement cet après-midi pour retourner dans son Club (Chelsea) où il va subir des examens plus poussés", a écrit jeudi la FSF sur son site internet.

Les Blues devront donner des nouvelles de l'ancien portier du Stade Rennais, acheté cet été pour 24 millions d'euros, dans ces prochains jours. Avant la trêve internationale, le dernier rempart de 28 ans avait fait ses débuts en Premier League contre Crystal Palace (4-0).

Cette blessure pourrait signer le retour dans les buts de Kepa, dont les erreurs ont miné le début de saison des Blues.