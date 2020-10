Même sans leurs leaders, les Diablotins impressionnent: "Je n'avais aucune crainte"

La mission aurait pu être plus compliquée contre le Pays de Galles, mais Jacky Mathijssen a le vivier nécessaire pour se priver de joueurs pourtant titulaires indiscutables.

Zinho Vanheuden, Sebastiaan Bornauw, Alexis Saelemaekers et Mile Svilar, Jacky Mathijssen devait faire sans quatre titulaires habituels, ce vendredi, contre le Pays de Galles. Et pourtant les Diablotins ont cartonné.

Mais le sélectionneur des U21 n'en a jamais douté. Et les joueurs qui ont pris la place des absents ont convaincu. A commencer, par Arnaud Bodart, qui n'a pas eu beaucoup de travail, mais qui a vite rassuré entre les perches. "Les gardiens, ils sont trois ou quatre et ils sont tous bons", estime Jacky Mathijssen.

Tout le monde était prêt à jouer à mes yeux.

Pas de problème non plus à signaler derrière ou sur le flanc droit. " Wout Faes a toujours joué avec les U21, donc il connaît la musique. Jelle Bataille, il sait jouer à droite, il sait jouer dans ce système. Et Ahmed Touba, il m'a montré qu'il était capable de prendre place dans la défense à trois lors du match amical qu'on a joué contre OHL. Et comme il avait trois matchs de EreDivisie dans les jambes, il avait le rythme je n'avais pas beaucoup de doutes."

"Il nous manquait des leaders et des grands talents, mais je n'avais aucune crainte. Tout le monde était prêt à mes yeux et ceux qui ont joué ont prouvé qu'ils étaient capables de performer dans un match important", conclut sélectionneur. Un ensignement positif supplémentaire à quelques mois d'un Euro qui ne semble plus pouvoir échapper aux U21 belges.