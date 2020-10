Ibrahima Cissé s'entraîne à Seraing

Sans club depuis plusieurs mois, l'ancien médian du Standard entretient la condition.

Libre depuis la fin du mois de février, Ibrahima Cissé s'était entraîné avec les U21 du Standard en juillet, il partage désormais l'entraînement du noyau A du RFC Seraing. Mais il n'y a pas d'intention d'aller plus loin, précise la Dernière Heure.

L'international guinéen (huit caps un but) veut entretenir sa condition en attendant de se trouver un nouveau défi. A 26 ans, et après des passages par Malines et le Standard, Ibrahima Cissé est sans club depuis la fin de son aventure avec Fulham, où il était un peu moins de trois ans.