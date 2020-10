Les Diables se prennent les pieds dans le tapis anglais

Une première mi-temps intéressante, au cours de laquelle ils ont dominé les débats, suivi d'une grosse baisse de régime: les Diables Rouges sont tombés à Wembley, près de deux ans après leur dernière défaite.

Une rencontre, la troisième en Nations League, que Roberto Martinez a abordé avec un effectif moins expérimental sur la pelouse que jeudi contre la Côte d'Ivoire. Jason Denayer et Toby Alderweireld étaient alignés à côté de Dedrick Boyata. Thomas Meunier et Timothy Castagne se sont occupés des flancs. Kevin De Bruyne, capitaine, devant le duo Youri Tielemans-Axel Witsel et Yannick Carrasco en soutien de Romelu Lukaku.

Des Diables Rouges qui pensaient avoir fait mouche sur leur première occasion, grâce à un excellent service en retrait de Toby Alderweireld pour Yannick Carrasco, qui trompait Jordan Pickford, mais le défenseur de Tottenham était hors-jeu au début de la phase et ça n’a pas échappé à la vigilance du juge de ligne.

Clap 53 pour Romelu Lukaku

Ce n’était que partie remise pour des Diables inspirés et incisifs dès le début de rencontre. Cinq minutes plus tard, Romelu Lukaku débordait Eric Dier et provoquait la faute dans le rectangle. Avant de se faire justice sur lui-même sur penalty. 53e but en sélection pour Big Rom’ et l’avantage au marquoir pour la Belgique après un petit quart d’heure de jeu.

Un but qui a gonflé la confiance belge et quelques minutes plus tard, c’est Kevin De Bruyne et Thomas Meunier qui alertaient Jordan Pickford. La frappe du capitaine était captée par le portier anglais, celle de l’Ardennais passait juste à côté de la cible.

Penalty, égalisation et deuxième mi-temps compliquée

Mais les Diables n’ont pas su tuer le match et ils ont remis, eux-mêmes, l’Angleterre dans la rencontre. Une faute de Thomas Meunier dans le rectangle offrait à Marcus Rashford l’occasion de remettre les deux équipes à égalité. Comme son ancien équipier en début de match, le jeune attaquant de Manchester United ne laisser pas passer l’opportunité. Egalisation et frustration pour les Diables qui ont dominé la première période, mais qui ne sont pas rentrés aux vestiaires avec l’avantage.

Au retour des vestiaires, ce sont d’ailleurs les Three Lions qui ont pris le contrôle du jeu. Et le deuxième but anglais est tombé peu après l’heure de jeu. Sur une phase mal négociée par la défense belge, une frappe déviée de Mason Mount ne laissait aucune chance à Simon Mignolet.

Les Diables ont bien tenté de réagir dans la dernière demi-heure, mais ont gaspillé toutes leurs occasions. Deux ans après la Suisse, c'est donc l'Angleterre qui met fin à près de deux ans d'invincibilité de l'équipe nationale belge.

Les Three Lions en profitent pour prendre la tête du groupe, avec un point d'avance sur leurs adversaires du jour. Les hommes de Roberto Martinez devront probablement remporter leurs trois dernières rencontres pour espérer atteindre le Final Four de cette Ligue des Nations.