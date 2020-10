Il avait faux-bond à Anderlecht: Meschack Elia et les Young Boys condamnés par la FIFA

L'affaire Meschack Elia avait fait beaucoup de bruit, en sont temps, à Anderlecht. Le joueur et son nouveau club ont été condamnés par la FIFA et devront payer des indemnités au TP Mazembe.

C'est il y a un peu plus d'un an que Meschack Elia était arrivé en test à Anderlecht. L'attaquant congolais aurait dû signer avec le Sporting, mais il a ensuite disparu, avant de finalement s'engager avec les Young Boys de Berne.

Près d'un an plus tard, le club suisse et le joueur ont été condamnés par la FIFA. Le TP Mazembe a, en effet, contesté son arrivée à Berne, les Young Boys estimant qu'il n'avait pas d'indemnités à verser au club congolais.

La semaine dernière, la FIFA a donc donné raison au TP Mazembe, qui en profite pour préciser sa philosophie: "Nous n’avons jamais bloqué abusivement un joueur contre son gré. Pour rappel, dans ce dossier, un accord avait par ailleurs été trouvé avec le RSC Anderlecht. Le TP Mazembe défendra toujours ses intérêts, de même que ceux des joueurs que le club a formés. La plus grande fierté des dirigeants du TP Mazembe est de voir des anciens joueurs réussir en Europe."