Sitôt arrivé, sitôt positif : Jordan Lukaku fait partie des cas de coronavirus de l'Antwerp

Pas de chance pour Jordan Lukaku, fraîchement revenu en Belgique : le frère de Romelu fait partie des cas de coronavirus détectés à l'Antwerp.

Quatre tests positifs ont été annoncés par l'Antwerp et le Nieuwsblad nous révèle ce lundi que Jordan Lukaku, l'un des renforts du Great Old, fait partie des joueurs concernés. Les autres cas sont Alexis De Sart, Abdoulaye Seck et Sander Coopman et seront placés en quarantaine ; Lukaku et Seck seront absents pour la rencontre de dimanche prochain (De Sart et Coopman également, mais étaient blessés).

L'Antwerp affirme cependant que tout va bien au club et que les entraînements continuent de manière quasi-normale, dans deux bulles de quinze joueurs chacune.