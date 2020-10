Les joueurs d'Anderlecht ont-ils un avantage avec Roberto Martinez ? "Foutaises!"

C'est une discussion qui dure depuis un moment avec les supporters: Roberto Martinez favorise-t-il les joueurs d'Anderlecht? Par exemple, Jérémy Doku et Yari Verschaeren ont été autorisés à entrer contre l'Angleterre à la plus de joueurs plus expérimentés.

Quand il s'agit des Diables rouges, Roberto Martinez pense aussi à l'avenir et veut permettre aux jeunes talents d'acquérir de l'expérience dans des circonstances difficiles. "Affirmer que les intérêts du club entrent en compte, ce sont des foutaises", a déclaré l'ancien Diable Rouge Walter Meeuws au Nieuwsblad. "Si Martinez laisse Verschaeren et Doku monter au jeu, c'est son droit." "Ce sont de jeunes joueurs à qui il voudra peut-être faire passer un message : il les sélectionne et ils doivent faire de leur mieux pour jouer dans leur club. Pour un garçon comme Doku, qui doit maintenant se faire une place à Rennes, cela peut peut-être l'aider encore plus. En ce sens, je peux comprendre qu'ils ont été autorisés à monter au jeu et non pas un Benteke. "