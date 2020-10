Les premiers qualifiés pour l'Euro U21

Si le suspense est encore entier dans de nombreux groupes, dont celui de la Belgique, plusieurs nations ont validé mardi soir leur ticket pour le prochain Euro U21.

La Hongrie et la Slovènie, pays organisateurs, seront rejoints par 14 nations, au plus tard le mois prochain, dans le tableau final de l'Euro 2021. Une liste de 16 nations participantes dans laquelle on peut espérer retrouver la Belgique, assurée de finir au pire à la deuxième place de son groupe: outre les neuf premiers de groupes, les cinq meilleurs deuxièmes seront également qualifiés.

Mais certaines nations ne devront pas attendre le mois de novembre pour connaître leur sort. La Russie s'est facilement imposée, ce mardi, en Lettonie (1-4) et terminera en tête du groupe E, elle verra l'Euro l'été prochain. C'est également fait pour l'Espagne, tenante du titre, qui dominé le Kazakhstan (3-0) et pour le Danemark, tombeur de la Finlande (2-1).

Dans le dernier match de la soirée, l'Angleterre est longtemps restée sous la menace de la Turquie, mais un but d'Eddie Nketiah dans le money time est venu rassurer les Three Lions, qui s'imposent 2-1 et valident à leur tour leur qualification pour l'Euro.