Le propriétaire du Stade Rennais "veut rêver"

Qualifié pour la première fois de son histoire pour la phase des poules de la Ligue des Champions, le club breton a réalisé un mercato estival ambitieux. Avec notamment les transferts de Rugani, Dalbert et Jérémy Doku.

Actuel leader de la Ligue 1, Le Stade Rennais réalise un excellent début de saison avant son entrée en lice en Ligue des Champions. Pour TV Rennes ce mardi, le propriétaire du club breton François-Henri Pinault a affiché sa satisfaction, mais aussi ses ambitions pour cet exercice 2020-2021.

"C'est un très beau début de saison, on a la chance d'avoir une très belle équipe et pas uniquement sur le terrain, on a aussi une équipe de direction autour de Julien Stéphan, avec Florian Maurice et Nicolas Holveck, qui a réussi à construire une équipe exceptionnelle. On peut rêver, il faut être réaliste quand même et humble, ce que l'équipe est d'ailleurs, c'est une équipe qui a de l'ambition mais qui sait rester humble, mais qui a aussi un rêve et les yeux fixés vers où elle veut aller", a confié Pinault.