Romelu Lukaku à son tour incertain ? L'improbable poisse des Diables

Déjà privé de son "cinq majeur", Roberto Martinez pourrait-il encore perdre Romelu Lukaku pour le match crucial en Islande ?

Improbable série de coups durs pour la Belgique : après Eden Hazard et Thibaut Courtois blessés et restés (ou rentrés, dans le cas de Courtois) à Madrid, Jan Vertonghen rentré à Lisbonne, Kevin De Bruyne rentré à Manchester et Dries Mertens bloqué à Naples, voilà que Romelu Lukaku serait incertain, à en croire Het Laatste Nieuws.

Le buteur de l'Inter Milan n'était en effet pas présent lors du dernier entraînement avant le match de ce mercredi soir en Islande. Il est resté en intérieur pour faire du fitness en solo, a appris le média flamand de sources fédérales. Cependant, son match ne serait pas en danger. Reste qu'une absence de Lukaku serait un coup dur ...