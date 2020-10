Luciano Spalletti a poussé à bout Francesco Totti

Après 24 années de bons et loyaux services du côté de l'AS Roma, Francesco Totti a décidé de prendre sa retraite en 2017.

L'ancien attaquant entretenait des relations tendues avec son entraîneur de l'époque, Luciano Spalletti. "Plus je m'engageais, plus il cherchait la rupture, la provocation, la querelle ou le prétexte. J'ai vite compris que dans ces conditions, il serait impossible de continuer, alors, pour la première fois en 25 ans de Rome, entre janvier et février, j'ai abandonné", a avoué le Romain auprès du Corriere dello Sport.

Le technicien italien a finalement quitté la Louve pour rejoindre l'Inter Milan quelques semaines plus tard.