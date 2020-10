📷 Lamkel Zé provoque encore Ivan Leko en rendant hommage à Laszlö Bölöni

Il y a comme une odeur de rupture au Bosuil entre Ivan Leko et Didier Lamkel ZĂ©.

Après les déclarations d'Ivan Leko dans Het Laatste Nieuws ("Personne n'est au-dessus de l'équipe, j'ai été très patient mais c'est terminé"), et alors que Didier Lamkel Zé n'a pas été inclus dans la liste européenne de l'Antwerp, le trublion camerounais a encore frappé et probablement aggravé son cas (si c'est possible) en publiant une capture d'écran ... de sa partie de FIFA 21, lors de laquelle il a commencé une carrière d'entraîneur et nommé son coach "Laszlö Bölöni".

Ambiance au Bosuil ...