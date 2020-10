Entre Coronavirus et blessures, la défense de Bruges est en chantier pour la Ligue des Champions

Le Club de Bruges attendait la Ligue des Champions depuis des mois, et tout est en train de s'écrouler pour le champion en titre. Qui sera titulaire en Ligue des champions ce mardi sur la pelouse du Zénit.

On en va pas se mentir: on avait prévu beaucoup de choses pour présenter la première rencontre de Ligue des Champions du Club de Bruges mais pas se creuser à la tête à la place de Philippe Clement pour imaginer à quoi ressemblerait la défense des Gazelles en Russie.

Tout a commencé ce samedi: En fin de match, Simon Deli reste au sol, pour la deuxième fois du match. Il ne rejouera plus, blessé à la cuisse. Ce dimanche, c'est par contre la douche froide: Krmencik, Kossounou et Simon Mignolet sont positifs au Coronavirus et doivent donc faire l'impasse au minimum sur le match au Zénith et à OHL.

Du coup, la question se pose: quelle défense sera alignée ce mardi soir? Dans les buts, Ethan Horvath en sera, c'est une certittude. Devant lui, c'est assez simple finalement puisque Clement ne peut prendre avec lui que les défenseurs suivants: Mata, Mechele, Ricca, Sobol, Van Der Brempt, De Kuyper et Fuakala.

Si on regarde depuis le début de saison, un quatre défensif tient la corde: Horvath dans les buts, Mata, Mechele, Ricca et Sobol. C'est le premier choix de Clement, sauf si ce dernier décide de retenter l'expérience Balanta comme contre le Beerschot, ce qui n'avait pas été fructueux.

La réponse sera donnée par Clement dans les prochaines heures.