Ronald Koeman juge le début de saison de Messi: "Il pourrait être meilleur"

Avec un but et deux passes décisives en quatre rencontres, Lionel Messi n'est pas encore revenu au niveau qui était le sien il y a quelques mois. C'est ce que pense son entraîneur.

Avant la venue mardi soir des Hongrois de Ferencvaros, à l'occasion de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, Ronald Koeman s'est arrêté sur la situation de Lionel Messi.

Face à la presse, l'entraîneur néerlandais du FC Barcelone n'a pas souhaité s'inquiéter du niveau de jeu actuel de l'attaquant argentin, auteur d'un seul but en quatre matches de Liga.

"Il se peut que les performances de Messi peuvent être meilleures, mais il est heureux, il veut être capitaine de l'équipe et il s'améliore. Il a également eu de la malchance avec le ballon sur le poteau et lors du dernier match (défaite contre Getafe, ndlr). Je n'ai aucun doute sur sa performance et on verra lors des prochains matches."

Les prestations de "La Pulga" sont scrutées de près à la suite de son houleux mercato estival. Longtemps décidée à quitter le Barça, la star de 33 ans a finalement accepté de poursuivre sa carrière du côté du Camp Nou, alors que son contrat se termine en juin prochain.