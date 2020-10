Ivan Yagan veut aider le RWDM à grandir

L'international arménien est rentré en Belgique et a rejoint le club bruxellois cet été en provenance de l'IFK Mariehamn, pensionnaire de D1 finlandaise.

La D1B n'est pas une division facile et le RWDM l'a bien compris. C''est pourquoi le club bruxellois s'est bien renforcé cet été et s'est même attaché les services d’un certain Ivan Yagan qui va apporter une dose d’expérience. Le joueur âgé de 31 ans, passé par Charleroi, Lokeren, Saint-Trond, le Lierse, le Cercle Bruges et Eupen pour ne citer qu’eux, a déjà marqué quatre buts et distillé un assist en sept rencontres avec le RWDM.

"J'ai fait une très bonne préparation et j'étais déjà bien fit quand je suis arrivé de Finlande. J'ai donc bien continué sur ma lancée en championnat puis mes coéquipiers autour de moi m'ont bien aidé. Tous les ingrédients sont réunis pour effectuer une belle saison", nous confie le joueur âgé de 31 ans.

Molenbeek occupe pour l'instant la sixième place du classement en Proximus League après s'être incliné 3-4 contre Seraing ce week-end. "Nous avons été immatures dans la façon de gérer la rencontre et je pense qu'il manque encore de l'expérience. Cette dernière s'accumulera au fil des rencontres car l'équipe est encore en apprentissage et doit encore s'adapter. Néanmoins, il faut commencer à prendre le plus de points dès maintenant. Il faut agir car chaque match est très important dans cette division et il ne faudra pas avoir de regrets. Ne pas regarder dans le rétroviseur car le Club NXT n'a rien à perdre et joue pour du beurre", souligne l'ancien joueur d'Eupen.

L'international arménien veut s'appuyer sur un match référence pour la suite du championnat. "Nous avions joué notre meilleur football lors de notre victoire contre l'Union lors du derby bruxellois. Il y avait du jeu et de l'envie, c'est cela que nous devons reproduire désomais lors de chaque partie. Moi-même et les autres joueurs d'expérience tenteront de faire le maximum pour faire grandir le groupe et l'aider le groupe dans les moments les plus compliqués. Il y a moyen de faire de belles choses dans ce club historique. Nous allons dès lors rectifier le tir contre le Lierse le week-end prochain", a conclu Ivan Yagan.