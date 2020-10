Pas de remontada : le Real Madrid s'incline malgré un bon Courtois !

Le Real Madrid s'est loupé pour son entrée en lice en Ligue des Champions : les Merengue ont cru aller chercher le 3-3 avec les dents dans le temps additionnel, mais le VAR les prive d'une remontada et d'un point miraculeux à domicile.

Dès le quart d'heure, le Shakthar donnait le ton : il fallait une belle intervention de Thibaut Courtois devant Marlos pour empêcher les Ukrainiens d'ouvrir le score. Mais le Diable Rouge ne pourra rien à la demi-heure : le jeune Tetê (20 ans) trompe Courtois, la vue masquée par Varane, et Donetsk prend l'avantage à Madrid (0-1). Pire scénario encore pour Raphaël Varane : le défenseur français est auteur d'un auto-but trois minutes plus tard (0-2, 32e), sur une frappe de Tetê encore repoussée par Courtois.

Tetê est décidément intenable puisqu'il sera ensuite à l'assist pour le ... 0-3 avant la pause, signé Solomon (42e). La gifle est totale et il faudra une réaction madrilène : elle commence à la 54e, via une superbe frappe de Luka Modric (1-3), et se poursuit sur la première touche de balle de Vinicius Junior, monté au jeu et qui fait 2-3 à la 59e.

La suite sera une course contre la montre de la part du Real Madrid, pour lequel même un match nul serait un échec, mais c'est encore Courtois qui doit sauver les meubles et empêcher le break à la 64e. Break qu'on pense acté à la 80e : heureusement pour Zidane et ses hommes, Marlos est hors-jeu.

Et alors qu'on pense assister à une remontada qui éviterait la débâcle, Valverde trouvant le chemin des filets à la 94e minute, le VAR annule le but et le Real Madrid confirme sa défaite dès son entrée en lice. Une sacrée contre-performance ...

Le Red Bull Salzbourg tenu en échec à domicile

Dans un groupe où le Bayern Munich et l'Atlético Madrid vont se disputer la part du lion, chaque point pris à l'extérieur sera précieux et le Lokomotiv Moscou peut se réjouir de celui obtenu sur la pelouse du Red Bull Salzbourg. Le Portugais Eder ouvrait le score pour les Russes à la 19e (0-1), mais un très joli but de Dominic Szoboszlai remettait les équipes à égalité avant la pause (1-1, 45e).

Salzbourg prendra même l'avantage rapidement au retour des vestiaires via Junuzovic (50e, 2-1), mais le Lokomotiv ira finalement chercher le nul grâce à Lisakovich (75e, 2-2).