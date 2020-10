Philippe Clement donne sa chance aux jeunes: "Mais on ne peut pas jouer qu'avec des jeunes de 19 ans"

Quand un jeune joueur est décisif en Ligue des Champions, c'est toujours une preuve de réussite pour un club, surtout quand il est formé "at home"

Le Club de Bruges a remporté sa première victoire en Ligue des Champions cette saison, et c'est déjà une évolution par rapport à la dernière campagne: la saison dernière les Brugeois n'avaient pas remporté le moindre match.

C'est donc un jeune du cru, Charles de Ketelaere, qui a signé le but de la victoire dans les arrêts de jeu et cela donne encore plus de satisfaction à un Philippe Clement euphorique qui a même déclaré que "cette victoire était plus belle que ses deux titres".

"On n'est pas capable d'acheter des joueurs d'expérience de 15 millions", a déclaré le T1 de Bruges en conférence de presse. "On travaille avec notre académie pour faire monter des jeunes en équipe A. Dans notre pays, on a besoin de développer des jeunes joueurs, et c'est pareil pour les autres équipes Belges."

Mais pour l'ancien coach de Genk, il ne faut pas non plus en aligner de trop: "On a aussi besoin d'expérience. La saison dernière en Ligue des Champions, nous avions perdu des rencontres dans des moments cruciaux. On a dans notre équipe des joueurs qui peuvent prendre la main quand il le faut. On ne peut pas gagner ce genre de rencontre avec uniquement des jeunes joueurs de 19 ans."