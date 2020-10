Officiel : Marcello Lippi, champion du monde en 2006 avec la Squadra, met un terme à sa carrière

C'est une page d'histoire du football italien qui se tourne.

Marcello Lippi a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière d'entraîneur, à l'âge de 72 ans. L'entraîneur transalpin était libre depuis le 14 novembre 2019 et la fin de son bail en Chine, où il a d'abord dirigé le Guangzhou Evergrande (2012-2014), puis la sélection nationale (2016-2019). Il en a profité pour se poser et penser à l'avenir, avec une décision claire : "C'est la fin de ma carrière de coach, je pourrais peut-être être utile dans un autre rôle mais pas avant le printemps prochain", déclare-t-il à Radio Sportiva.

Marcello Lippi laisse derrière lui l'un des palmarès les plus étoffés du football italien : champion du monde en 2006 avec la Squadra Azzurra, il a remporté 5 Serie A, une Coupe et 4 Supercoupes avec la Juventus, qu'il a dirigé de 94 à 99 puis de 2001 à 2004. Il remportera également la Ligue des Champions en 1996 avec la Vieille Dame, atteignant la finale à trois autres reprises (97, 98 et 2000).