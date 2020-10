🎥 Serie A : l'Atalanta surprise à domicile

L'Atalanta a réussi son début de campagne en Ligue des Champions, avec sa victoire (0-4) face à Midtjylland.

Une rencontre, toutefois, qui a laissé des traces. En effet, Claudio Ranieri et les siens ont joué un bien mauvais tour à l'actuel 3e de Serie A.

Bien servi par Damsgaard, l'infatigable Fabio Quagliarella (17') ouvrait le score au terme d'une belle action individuelle. Thorsby (59') après la pause doublait la mise pour les visiteurs.

Zapata monté au jeu, réduisait le score sur penalty (80') avant que Jankto ne mette fin à tout suspense dans les arrêts de jeu, pour fixer la victoire de la Samp'.

