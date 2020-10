🎥 La belle histoire des frères Insigne

Lors de la rencontre entre Benevento et le Napoli, les deux frères s'affrontaient et se sont montrés décisifs pour leur équipe.

La rencontre entre Benevento et le Napoli était probablement un rendez-vous particulier pour la famille Insigne. En effet, les frères Insigne s'affrontaient pour la première fois en Serie A. Les deux natifs de Naples ont évolué pour le club de la ville mais ils n'ont pas eu la même trajectoire.

Si Lorenzo a percé au Napoli et est devenu même le capitaine de l'équipe, Roberto n'a pas vécu la même histoire que son grand frère. Après plusieurs prêts, il a quitté le club pour rejoindre Benevento en 2018.

Après deux saisons en Serie B, Roberto Insigne a fêté la montée en Serie A avec le club et a eu l'occasion d'affronter son frère ce dimanche contre Naples. Une rencontre d'autant plus particulière que Roberto a ouvert le score pour Benevento et non sans émotion puisque c'est son premier but dans l'élite italienne, et en plus face à son frère.

Mais en seconde période, Lorenzo a répondu à son frère en égalisant pour le Napoli d'une magnifique frappe. Au final, c'est Naples qui s'est imposé 1-2 mais ce qui est sûr, c'est que les deux frères ont vécu une journée mémorable.