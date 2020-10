Pro League: les sélections pour le dernier match de la dixième journée

La Gantoise et Genk refermeront le programme de la dixième journée lundi soir.

Jess Thorup retrouvera ses anciennes couleurs et la Ghelamco Arena avec Genk, lundi soir. Et il devra faire sans un joueur majeur: Junya Ito, testé positif au coronavirus et en quarantaine. Mais il récuppère Bastien Toma, qui était suspendu la semaine dernière.

Côté gantois, Wim De Decker salue pour sa part les retours de Nurio Fortuna, de Colin Coosemans et de Sinan Bolat, qui était suspendu en Europa League. Bruno Godeau sort pour sa part de la sélection.